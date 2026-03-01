Владимир Путин
Регион
28 февраля, 21:01

Трамп заявил, что Вашингтону удалось «нейтрализовать руководство» Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lucas Parker

Американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу ABC News заявил, что в результате ударов по Ирану Вашингтону удалось «нейтрализовать руководство» исламской республики.

«На самом деле это будет продолжаться столько, сколько мы захотим. Но уже нанесён существенный ущерб. Они, по сути, выведены из строя», — сказал республиканец.

Отвечая на уточняющий вопрос, президент США сообщил, что значительная часть иранского руководства уничтожена, но отказался сообщить подробности или предоставить подтверждения. Хозяин Белого дома добавил, что у Вашингтона уже есть «очень хорошее представление» о том, кто может стать следующим лидером Ирана.

Трамп оценил сроки восстановления Ирана после атаки США и Израиля

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утверждает, что резиденция верховного лидера Ирана разрушена, а сам Али Хаменеи, судя по ряду признаков, мёртв. Агентство Reuters писало, что тело Хаменеи было извлечено из-под завалов резиденции. Однако представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи заявил, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи и президент Масуд Пезешкиан «живы и невредимы».

