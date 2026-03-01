Трамп заявил, что Вашингтону удалось «нейтрализовать руководство» Ирана

Американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу ABC News заявил, что в результате ударов по Ирану Вашингтону удалось «нейтрализовать руководство» исламской республики.

«На самом деле это будет продолжаться столько, сколько мы захотим. Но уже нанесён существенный ущерб. Они, по сути, выведены из строя», — сказал республиканец.

Отвечая на уточняющий вопрос, президент США сообщил, что значительная часть иранского руководства уничтожена, но отказался сообщить подробности или предоставить подтверждения. Хозяин Белого дома добавил, что у Вашингтона уже есть «очень хорошее представление» о том, кто может стать следующим лидером Ирана.