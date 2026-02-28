Нетаньяху заявил, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утверждает, что резиденция верховного лидера Ирана разрушена, а сам Али Хаменеи, судя по ряду признаков, мёртв. Официального подтверждения этой информации пока нет.

«Операция продолжится столько, сколько потребуется. Нам нужна выдержка. Эта война приведёт к миру — настоящему миру. В ближайшие дни будет нанесён удар по тысячам целей террористического режима», — заявил Нетаньяху.