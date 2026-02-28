Трамп: Иранцы были в шаге от заключения сделки, но передумали

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что иранская сторона была в шаге от заключения соглашения, но в последний момент передумала. По его мнению, это доказывает нежелание Тегерана идти на компромисс.

В интервью израильскому 12-му каналу хозяин Белого дома пояснил, что сделал такой вывод, наблюдая за резкой сменой курса оппонентов. «...из этого я сделал вывод, что они на самом деле не хотели сделки», — отметил политик.

Кроме того, президент США поделился деталями своего разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Трамп охарактеризовал этот диалог как продуктивный и касающийся сложившейся ситуации.

28 февраля 2026 года ознаменовалось резкой эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, когда США и Израиль нанесли совместный военный удар по Ирану. Непосредственной причиной стал тупик в многомесячных переговорах по ядерной программе Тегерана: президент США Дональд Трамп, выражая разочарование позицией Ирана, установил ультиматум для прогресса, но переговоры не увенчались успехами. Целью ударов, которые затронули ключевые объекты в Тегеране, включая резиденцию верховного лидера, называлось не только уничтожение ракетной и ядерной угрозы, но и смена руководства страны. В ответ Иран нанёс массированные ракетные и беспилотные удары по американским военным базам в ряде стран Персидского залива (Бахрейн, Кувейт, ОАЭ, Катар) и по территории Израиля.