Регион
28 февраля, 18:55

Трамп: Иранцы были в шаге от заключения сделки, но передумали

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что иранская сторона была в шаге от заключения соглашения, но в последний момент передумала. По его мнению, это доказывает нежелание Тегерана идти на компромисс.

В интервью израильскому 12-му каналу хозяин Белого дома пояснил, что сделал такой вывод, наблюдая за резкой сменой курса оппонентов. «...из этого я сделал вывод, что они на самом деле не хотели сделки», — отметил политик.

Кроме того, президент США поделился деталями своего разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Трамп охарактеризовал этот диалог как продуктивный и касающийся сложившейся ситуации.

Нетаньяху заявил, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит

28 февраля 2026 года ознаменовалось резкой эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, когда США и Израиль нанесли совместный военный удар по Ирану. Непосредственной причиной стал тупик в многомесячных переговорах по ядерной программе Тегерана: президент США Дональд Трамп, выражая разочарование позицией Ирана, установил ультиматум для прогресса, но переговоры не увенчались успехами. Целью ударов, которые затронули ключевые объекты в Тегеране, включая резиденцию верховного лидера, называлось не только уничтожение ракетной и ядерной угрозы, но и смена руководства страны. В ответ Иран нанёс массированные ракетные и беспилотные удары по американским военным базам в ряде стран Персидского залива (Бахрейн, Кувейт, ОАЭ, Катар) и по территории Израиля.

Никита Никонов
