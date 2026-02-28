Reuters: Тело Хаменеи извлекли из-под завалов его резиденции

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате утренних ударов США и Израиля. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника. Его тело было извлечено из-под завалов резиденции.

«Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, который превратил страну в мощную антиамериканскую силу и распространил её военное влияние на весь Ближний Восток, одновременно подавляя неоднократные внутренние беспорядки, был убит в результате ударов Израиля и США», — говорится в статье.

Кроме того, издание The Times of Israel сообщает, что израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху показали изображение тела Хаменеи после извлечения из резиденции в Тегеране. Согласно источнику издания, посол Израиля в США проинформировал американские власти о ликвидации цели.

Со стороны Ирана в соцсети выступил главный помощник верховного лидера Али Хаменеи Али Лариджани.

«Мы заставим сионистских преступников и бездушных американцев раскаяться. Отважные солдаты и великий народ Ирана преподадут незабываемый урок международным тиранам ада», — пишет Лариджани.