28 февраля, 20:08

Трамп провёл переговоры с генсеком НАТО и лидерами трёх стран арабского мира

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Президент США Дональд Трамп после начала военной операции против Ирана связался с коллегами из стран Персидского залива. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в соцсети Х.

«Президент Трамп провёл переговоры с лидерами Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, а также генеральным секретарём НАТО Рютте», — написала представитель администрации в соцсети X.

О чём именно шла речь, пока не раскрывается. Очевидно, что Вашингтон стремится заручиться поддержкой или как минимум понять позиции влиятельных игроков в регионе. Выбор собеседников не случаен: именно страны Персидского залива находятся ближе всего к эпицентру напряжённости. Реакция НАТО также важна для координации действий альянса. Детали разговоров, вероятно, появятся позже.

Ранее Трамп заявил, что иранская сторона была в шаге от заключения соглашения, но в последний момент передумала. Он пояснил, что сделал такой вывод, наблюдая за резкой сменой курса оппонентов. Кроме того, президент США поделился деталями своего разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Американский лидер охарактеризовал этот диалог как продуктивный.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

