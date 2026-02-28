Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
28 февраля, 15:45

Трамп переговорил с Нетаньяху на фоне ударов по Ирану

Обложка © ТАСС / AP / Alex Brandon

Вечером в субботу состоялся телефонный разговор между израильским премьером Биньямином Нетаньяху и американским лидером Дональдом Трампом. Информацию об этом распространил 12-й канал телевидения Израиля.

Переговоры прошли на фоне совместной военной операции двух государств против Ирана. О чем именно говорили политики, не разглашается. Официальные представители сторон пока воздерживаются от комментариев относительно содержания диалога.

Ранее в этот же день Вашингтон и Иерусалим приступили к нанесению ударов по иранской территории. В ответ Тегеран анонсировал контрмеры. По информации зарубежных СМИ, ответным огнём иранских военных были атакованы американские базы, расположенные на Ближнем Востоке. Ситуация остаётся напряженным.

По данным СМИ, одной из целей атаки Израиля и США был аятолла Али Хаменеи. Западная пресса уже успела похоронить верховного лидера Ирана, однако в правительстве опровергли его гибель.

