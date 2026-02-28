Представитель МИД Ирана заявил, что Пезешкиан и Хаменеи «живы и невредимы»

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи и президент Масуд Пезешкиан «живы и невредимы». Об этом заявил представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи в эфире ABC News.

Журналист спросил о состоянии Пезешкиана и Хаменеи, на что Багаи ответил: «Слава богу, они живы и невредимы». В то же время в эфире телеканала «Би-би-си» представитель внешнеполитического ведомства Ирана на аналогичный вопрос сказал, что не «в состоянии что-либо подтверждать».

Ранее ряд СМИ со ссылкой на высокопоставленных чиновников Израиля заявили о ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Его тело было извлечено из-под завалов резиденции в Тегеране. Также отмечается, что премьер-министру Биньямину Нетаньяху показали изображение тела аятоллы. До этого премьер Израиля заявил, что резиденция верховного лидера Ирана разрушена, а сам Али Хаменеи, судя по ряду признаков, мёртв.