28 февраля, 20:30

Сроки операции в Иране могут измениться в зависимости от ситуации

Обложка © X / The White House

Сроки проведения совместной операции США и Израиля зависят от развития событий и судьбы верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом пишет Axios.

«Согласно высокопоставленному американскому чиновнику, оперативный план США и Израиля предусматривает массированную бомбардировочную кампанию, которая продлится не менее пяти дней. Однако, как заявил Трамп Axios, этот график может измениться в зависимости от развития событий на местах, в том числе от судьбы верховного лидера Али Хаменеи, которого Израиль планирует убить вместе с другими высокопоставленными чиновниками», — пишет издание.

Reuters: Тело Хаменеи извлекли из-под завалов его резиденции
Reuters: Тело Хаменеи извлекли из-под завалов его резиденции

Ранее появилась информация, что зять и невестка верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи могли погибнуть в результате ударов США и Израиля по республике. Об этом сообщил член городского совета Тегерана Мейсам Мозаффар. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также заявил, что резиденция верховного лидера Ирана разрушена, а сам Али Хаменеи, судя по ряду признаков, мёртв.

