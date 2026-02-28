Сроки операции в Иране могут измениться в зависимости от ситуации
Обложка © X / The White House
Сроки проведения совместной операции США и Израиля зависят от развития событий и судьбы верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом пишет Axios.
«Согласно высокопоставленному американскому чиновнику, оперативный план США и Израиля предусматривает массированную бомбардировочную кампанию, которая продлится не менее пяти дней. Однако, как заявил Трамп Axios, этот график может измениться в зависимости от развития событий на местах, в том числе от судьбы верховного лидера Али Хаменеи, которого Израиль планирует убить вместе с другими высокопоставленными чиновниками», — пишет издание.
Ранее появилась информация, что зять и невестка верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи могли погибнуть в результате ударов США и Израиля по республике. Об этом сообщил член городского совета Тегерана Мейсам Мозаффар. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также заявил, что резиденция верховного лидера Ирана разрушена, а сам Али Хаменеи, судя по ряду признаков, мёртв.
