Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 февраля, 20:27

Трамп оценил сроки восстановления Ирана после атаки США и Израиля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoField

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoField

Президент США Дональд Трамп уверен, что Иран надолго выведен из строя. Американский лидер заявил, что на восстановление после удара у Тегерана уйдут годы. Об этом он сообщил в интервью порталу Axios.

«Я могу затянуть это всё и завладеть всем или закончить за два-три дня и сказать иранцам: «Увидимся через несколько лет, если вы начнёте восстанавливать (ядерную и ракетную программы. — Прим. Life.ru)», — сообщил глава Белого дома. По его словам, у него было два варианта развития событий: либо затянуть операцию, либо завершить её за пару дней.

При любом раскладе, подчеркнул республиканец, противнику потребуется несколько лет, чтобы оправиться от нанесённого удара. Таким образом, Вашингтон декларирует долгосрочный эффект от военной операции. Заявление прозвучало на фоне серии консультаций американского руководства с союзниками.

Иранские СМИ сообщили об уничтожении американского радара за 1 млрд долларов
Иранские СМИ сообщили об уничтожении американского радара за 1 млрд долларов

Ранее Трамп заявил, что иранцы были в шаге от заключения сделки, но передумали. В интервью израильскому 12-му каналу хозяин Белого дома пояснил, что сделал такой вывод, наблюдая за резкой сменой курса оппонентов. Президент США также поделился деталями своего разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Республиканец охарактеризовал этот диалог как продуктивный и касающийся сложившейся ситуации.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar