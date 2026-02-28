Трамп оценил сроки восстановления Ирана после атаки США и Израиля

Президент США Дональд Трамп уверен, что Иран надолго выведен из строя. Американский лидер заявил, что на восстановление после удара у Тегерана уйдут годы. Об этом он сообщил в интервью порталу Axios.

«Я могу затянуть это всё и завладеть всем или закончить за два-три дня и сказать иранцам: «Увидимся через несколько лет, если вы начнёте восстанавливать (ядерную и ракетную программы. — Прим. Life.ru)», — сообщил глава Белого дома. По его словам, у него было два варианта развития событий: либо затянуть операцию, либо завершить её за пару дней.

При любом раскладе, подчеркнул республиканец, противнику потребуется несколько лет, чтобы оправиться от нанесённого удара. Таким образом, Вашингтон декларирует долгосрочный эффект от военной операции. Заявление прозвучало на фоне серии консультаций американского руководства с союзниками.

Ранее Трамп заявил, что иранцы были в шаге от заключения сделки, но передумали. В интервью израильскому 12-му каналу хозяин Белого дома пояснил, что сделал такой вывод, наблюдая за резкой сменой курса оппонентов. Президент США также поделился деталями своего разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Республиканец охарактеризовал этот диалог как продуктивный и касающийся сложившейся ситуации.