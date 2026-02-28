Владимир Путин
Регион
28 февраля, 19:53

Иранские СМИ сообщили об уничтожении американского радара за 1 млрд долларов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Keith Pepper

Иран уничтожил американский радар раннего оповещения на территории Катара. Об этом пишет иранское агентство Fars.

Иранские СМИ сообщили об уничтожении радара раннего оповещения в Катаре. Фото © X / Zlatti71

Отмечается, что стоимость объекта составляла около 1,1 млрд долларов. По утверждению издания, радиолокационная система обеспечивала контроль за пусками иранских ракет. До этого, согласно сообщениям, беспилотники нанесли удар по объекту в Бахрейне, который напоминал радиолокационную станцию.

Ранее американское руководство признало беспрецедентный характер нынешних ударов по своим зарубежным объектам. При этом в Пентагоне уверяют, что личный состав был готов к такому развитию событий. Согласно информации агентства Tasnim, под обстрел попали военные объекты западной коалиции сразу в нескольких государствах Персидского залива. Атакам подверглись позиции Пентагона в Бахрейне, Катаре, Кувейте, а также в Иордании, ОАЭ и Саудовской Аравии.

