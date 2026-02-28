«Взрыв был прямо около дома»: Российские звёзды рассказали, как пережили атаку на Дубай

В течение дня Иран и соседние страны обмениваются ракетными ударами. Под обстрел попал и Дубай — популярное место отдыха российских знаменитостей. Большинство звёзд уже покинули Эмираты, однако некоторые известные личности остаются в Дубае и публикуют тревожные кадры, пишет Super.

Звёзды публикуют тревожные видео из ОАЭ. Видео © Telegram/ Vavia’s, Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ anna_zavorotnyuk, anna__linnikova

Анна Заворотнюк сначала записала видео, успокаивая подписчиков и заявляя, что ОАЭ не участвуют в конфликте. Позже она выложила фото дыма с подписью: «Прямо около дома в небе был взрыв». Стримерша Юлия Вавилова, возлюбленная Павла Дурова, поделилась видео с улиц Дубая. В городе также находится модель и «Мисс Россия 2022» Анна Линникова, которая публикует кадры из Эмиратов.

Так же певица Ханна и продюсер Пашу вышли на связь из Дубая, поделившись снимками и историями в соцсетях. Ханна показала фото дыма от взрыва в небе и заверила подписчиков, что её семья в безопасности. А Пашу опубликовал фото на пляже в шортах и написал: «Пока гремело, чуть помедитировал».