28 февраля, 12:55

Звезда «Глухаря» Тарасова оказалась в эпицентре взрывов в Абу-Даби

Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Известная российская актриса Виктория Тарасова, известная по сериалу «Глухарь», оказалась в центре событий в Абу-Даби. Она прилетела в Эмираты на день рождения подруги, когда началась ракетная атака со стороны Ирана. По словам Тарасовой, в аэропорту сначала всё было спокойно. Вскоре зазвенели сирены, появились военные самолёты, и сработала система ПВО.

«Подружка ужасно испугалась. Она спрашивает: «Ты слышишь взрывы?». Слышу. <...> Было, конечно, жутко», — цитирует Тарасову сайт MK.Ru.

Актриса отметила, что, хоть имеет опыт нахождения в горячих точках, находиться под ракетным обстрелом страшно. Тарасова писала родным, чтобы они не волновались. Она призналась, что летать больше никуда не хочется. Она выразила надежду на мир и прекращение ракетных ударов, отметив, что ситуация на Земле становится опасной.

Как писал Life.ru, 28 февраля 2026 года Израиль при поддержке США атаковал Иран. Удары пришлись по Тегерану, ядерным объектам и штабам КСИР. В ответ Иран запустил баллистические ракеты и дроны по Израилю и базам США, заявив об отмене всех «красных линий». Ближний Восток закрыл воздушное пространство, мировые авиакомпании отменили рейсы. В Израиле введено ЧП, мобилизованы 70 тысяч резервистов.

