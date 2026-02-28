Удары США и Израиля по Ирану могут вызвать дефицит ракет THAAD
Обложка © ТАСС / Stocktrek Images, Inc.
Военная кампания США и Израиля против Ирана может вызвать дефицит ракет для систем THAAD. Об этом сообщает Financial Times.
«Американские военные оценивают вероятность того, что ответный удар Ирана ослабит поставки жизненно важных боеприпасов THAAD. Пока им будет сложно их пополнить, что повлияет на конфликт на Украине», — указано в статье.
В прошлом году США использовали до 150 боеприпасов THAAD для защиты Израиля. С момента ввода системы в эксплуатацию в 2010 году было заказано менее 650 таких единиц.
Напомним, что 28 февраля 2026 года Израиль при поддержке США атаковал Иран. Удары пришлись по Тегерану, ядерным объектам и штабам КСИР. В ответ Иран запустил баллистические ракеты и дроны по Израилю и базам США, заявив об отмене всех «красных линий». Ближний Восток закрыл воздушное пространство, мировые авиакомпании отменили рейсы. В Израиле введено ЧП, мобилизованы 70 тысяч резервистов.
