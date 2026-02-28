«Иран — не тот, кто скажет «извините»: Как далеко зайдёт конфликт на Ближнем Востоке

Политолог и востоковед Олег Гущин считает, что нынешнее обострение между Ираном и Израилем не перерастёт в затяжную полномасштабную войну. В беседе с Life.ru он предположил: конфликт ограничен во времени и ресурсах, а его участники преследуют скорее демонстративные, чем реальные военные цели.

«Если очень коротко, я думаю, что далеко этот конфликт не зайдёт. Сейчас они обменяются ударами, иранцы ведь тоже стрельнули в ответ, потому что устраивать какую-то массовую ракетную перестрелку — это, по-моему, не очень эффективно», — заявил Гущин.

Он подчёркивает, что массовая перестрелка ракетами сама по себе малоэффективна, так как истинная война направлена на достижение политических результатов, а не на простой расход боеприпасов. В текущей ситуации ни США, ни Израиль не смогут добиться уступок от Тегерана с помощью одних лишь обстрелов. Гущин акцентирует внимание на том, что попытки «потрясти палкой перед глазами» иранского руководства вызывают лишь обратную реакцию.

«Иран — это не те люди, которые скажут: «Ах, ах, извините, ребята, мы больше не будем». Они ударят в ответ. У них есть чем ударить», — напомнил собеседник Life.ru.

Рассуждая о технологическом превосходстве, востоковед признаёт серьёзность израильских систем ПВО вроде «Золотого купола», однако иронично замечает, что любое технологическое препятствие можно «объехать на козе», найдя в защите слабые места. По прогнозу политолога, активная фаза противостояния затихнет в течение нескольких дней. Основная причина — высокая стоимость ракетных пусков и отсутствие внятной политической цели: заставить Иран смириться таким способом невозможно.