28 февраля, 12:20

«Иран — не тот, кто скажет «извините»: Как далеко зайдёт конфликт на Ближнем Востоке

Востоковед Гущин: Конфликт Израиля и Ирана завершится через несколько дней

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Политолог и востоковед Олег Гущин считает, что нынешнее обострение между Ираном и Израилем не перерастёт в затяжную полномасштабную войну. В беседе с Life.ru он предположил: конфликт ограничен во времени и ресурсах, а его участники преследуют скорее демонстративные, чем реальные военные цели.

«Если очень коротко, я думаю, что далеко этот конфликт не зайдёт. Сейчас они обменяются ударами, иранцы ведь тоже стрельнули в ответ, потому что устраивать какую-то массовую ракетную перестрелку — это, по-моему, не очень эффективно», — заявил Гущин.

Он подчёркивает, что массовая перестрелка ракетами сама по себе малоэффективна, так как истинная война направлена на достижение политических результатов, а не на простой расход боеприпасов. В текущей ситуации ни США, ни Израиль не смогут добиться уступок от Тегерана с помощью одних лишь обстрелов. Гущин акцентирует внимание на том, что попытки «потрясти палкой перед глазами» иранского руководства вызывают лишь обратную реакцию.

«Иран — это не те люди, которые скажут: «Ах, ах, извините, ребята, мы больше не будем». Они ударят в ответ. У них есть чем ударить», — напомнил собеседник Life.ru.

Рассуждая о технологическом превосходстве, востоковед признаёт серьёзность израильских систем ПВО вроде «Золотого купола», однако иронично замечает, что любое технологическое препятствие можно «объехать на козе», найдя в защите слабые места. По прогнозу политолога, активная фаза противостояния затихнет в течение нескольких дней. Основная причина — высокая стоимость ракетных пусков и отсутствие внятной политической цели: заставить Иран смириться таким способом невозможно.

В Сети появились видео с последствиями ударов США и Израиля по Ирану
В Сети появились видео с последствиями ударов США и Израиля по Ирану

Как писал Life.ru, 28 февраля 2026 года Израиль при поддержке США атаковал Иран. Удары пришлись по Тегерану, ядерным объектам и штабам КСИР. В ответ Иран запустил баллистические ракеты и дроны по Израилю и базам США, заявив об отмене всех «красных линий». Ближний Восток закрыл воздушное пространство, мировые авиакомпании отменили рейсы. В Израиле введено ЧП, мобилизованы 70 тысяч резервистов.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Дарья Денисова
