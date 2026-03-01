Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

1 марта, 16:11

Трамп: 48 иранских лидеров исчезли одним махом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lucas Parker

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что военная операция США и Израиля против Ирана идёт с опережением графика. По словам главы Белого дома, американские военные уничтожили полсотни высших руководителей республики.

«Никто не может поверить в тот успех, который у нас есть, 48 лидеров исчезли одним махом. И это происходит очень быстро», — сказал он.

Захарова захотела почитать новый доклад Госдепа о свободе религий после убийства Хаменеи

Напомним, утром 28 февраля Израиль при поддержке США начал военную операцию против Ирана, нанеся удары по территории Исламской Республики. Под атаку попали цели в различных районах страны, где были поражены ядерные и военные объекты. Дональд Трамп заявил, что Вашингтону в результате ударов по Исламской Республике удалось нейтрализовать её руководство. Операция продолжает развиваться, стороны обмениваются ударами.

