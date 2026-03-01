Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала нападение Израиля и США на Иран и убийство верховного лидера Исламской республики Али Хаменеи. Дипломат выразила заинтересованность в изучении очередного доклада Госдепартамента США о свободе вероисповедания в мире.

«Интересно будет почитать следующий доклад Госдепа США о ситуации со свободой религий в мире», — отметила Захарова в своём телеграм-канале.

Ранее представители российского внешнеполитического ведомства неоднократно указывали на тенденциозность подобных отчётов, которые, по мнению Москвы, используются Вашингтоном как инструмент давления на неугодные страны. Захарова также напоминала о проблемах с религиозной свободой внутри самих США, включая случаи вандализма в отношении храмов и дискриминации верующих.

Традиционно доклад Госдепа содержит раздел, посвящённый России, где американские эксперты дают оценку соблюдению прав верующих.

Ранее Захарова предложила представить базу НАТО на Азове на фоне ситуации с Ираном. До СВО западные страны планировали создать военные объекты в районе Азовского моря. После освобождения территории Херсонской и Запорожской областей, а также южной части Донецкой Народной Республики Украина фактически потеряла выход к морю. Спецоперация России положила конец планам западных стран закрепиться в Азовском регионе.