«А теперь представьте...»: Захарова напомнила о планах НАТО на Азовское море на фоне ситуации с Ираном

Атака США и Израиля на Иран продемонстрировала, какую опасность несла бы военная база НАТО на Азовском море. Об этом заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«А теперь представьте, что на Азове была бы натовская база», — отметила Захарова в телеграм-канале.

До СВО западные страны планировали создать военные объекты в районе Азовского моря. После освобождения территории Херсонской и Запорожской областей, а также южной части Донецкой Народной Республики Украина фактически потеряла выход к морю. Спецоперация России положила конец планам западных стран закрепиться в Азовском регионе.