Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 февраля, 12:57

«А теперь представьте...»: Захарова напомнила о планах НАТО на Азовское море на фоне ситуации с Ираном

Захарова предложила представить базу НАТО на Азове на фоне ситуации с Ираном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Атака США и Израиля на Иран продемонстрировала, какую опасность несла бы военная база НАТО на Азовском море. Об этом заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«А теперь представьте, что на Азове была бы натовская база»,отметила Захарова в телеграм-канале.

До СВО западные страны планировали создать военные объекты в районе Азовского моря. После освобождения территории Херсонской и Запорожской областей, а также южной части Донецкой Народной Республики Украина фактически потеряла выход к морю. Спецоперация России положила конец планам западных стран закрепиться в Азовском регионе.

Уиткофф допустил для Украины защиту по образцу НАТО
Уиткофф допустил для Украины защиту по образцу НАТО

Напомним, 28 февраля 2026 года Израиль при поддержке США атаковал Иран. Удары пришлись по Тегерану, ядерным объектам и штабам Корпуса стражей Исламской революции. В ответ Иран запустил баллистические ракеты и дроны по Израилю и базам США. Ближний Восток закрыл воздушное пространство, мировые авиакомпании отменили рейсы.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Мария Захарова
  • МИД РФ
  • НАТО
  • Иран
  • США
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar