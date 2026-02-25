Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 февраля, 12:45

Уиткофф допустил для Украины защиту по образцу НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что в качестве гарантий безопасности для Украины со стороны Европы можно использовать принцип, аналогичный пятой статье устава НАТО о коллективной обороне. С таким предложением он выступил на украинском форуме YES Meeting.

«Думаю, Европа предлагает множество гарантий безопасности, а мы дадим то, что подкрепит их. Я думаю, что все начинается с подобия пятой статьи для Украины. И считаю это очень и очень мощной гарантией», — отметил Уиткофф.

Аналитик Макгрегор заявил, что на Украине погибли тысячи военнослужащих НАТО
Аналитик Макгрегор заявил, что на Украине погибли тысячи военнослужащих НАТО

Ранее постпред США при НАТО заявил, что Вашингтон и дальше будет поставлять Украине оружие, продавая его союзникам по Североатлантическому альянсу. При этом Штаты пообещали прекратить все поставки сразу после достижения мирного соглашения.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • США
  • Стив Уиткофф
  • НАТО
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar