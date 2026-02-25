Уиткофф допустил для Украины защиту по образцу НАТО

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что в качестве гарантий безопасности для Украины со стороны Европы можно использовать принцип, аналогичный пятой статье устава НАТО о коллективной обороне. С таким предложением он выступил на украинском форуме YES Meeting.

«Думаю, Европа предлагает множество гарантий безопасности, а мы дадим то, что подкрепит их. Я думаю, что все начинается с подобия пятой статьи для Украины. И считаю это очень и очень мощной гарантией», — отметил Уиткофф.

Ранее постпред США при НАТО заявил, что Вашингтон и дальше будет поставлять Украине оружие, продавая его союзникам по Североатлантическому альянсу. При этом Штаты пообещали прекратить все поставки сразу после достижения мирного соглашения.