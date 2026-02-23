Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что в ходе конфликта на Украине погибли тысячи военных Североатлантического альянса. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала.

«Мы должны понимать, что тысячи солдат НАТО в украинской форме, в основном поляки, но не только, уже убиты на Украине во время конфликта. Это одна из причин, по которой президент Польши Навроцкий ясно дал понять, что польских солдат на Украине не будет. <…> И чем отчаяннее становится положение Украины, тем чаще мы будем видеть подобные вещи», — сказал аналитик.

По мнению эксперта, украинский конфликт завершится на российских условиях. Макгрегор считает, что русские готовятся к тому, чтобы продвинуться вперёд.

Ранее в Запорожской области группа штурмового полка ВСУ «Шквал» замёрзла при попытке дезертировать с позиций. Командование ВСУ на местах намерено выдавать гибель подчинённых за последствия ударов дронов и артиллерии, чтобы скрыть факты дезертирства.