22 февраля, 08:16

Алаудинов: Наёмники из Польши и Грузии отличились жестокостью в Курской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Наёмники из Польши и Грузии отличились особой жестокостью при нападении ВСУ на Курскую область. Об этом журналистам рассказал командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Как бы ни было прискорбно... Они проявили себя больше всех», — сказал собеседник ТАСС.

Ранее командир одного их российских батальонов рассказал, как военнослужащие находили замёрзшие тела иностранных наёмников. Речь идёт о гражданах Колумбии и «прочих».

Матвей Константинов
