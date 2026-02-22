Наёмники из Польши и Грузии отличились особой жестокостью при нападении ВСУ на Курскую область. Об этом журналистам рассказал командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Как бы ни было прискорбно... Они проявили себя больше всех», — сказал собеседник ТАСС.

Ранее командир одного их российских батальонов рассказал, как военнослужащие находили замёрзшие тела иностранных наёмников. Речь идёт о гражданах Колумбии и «прочих».