Командиры ВСУ до смерти замучили бразильского наёмника под Харьковом
Бразильский наёмник, служивший в подразделениях ВСУ, скончался после жестокого обращения со стороны командования. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.
«В результате издевательств за нарушение распорядка дня и употребление спиртного погиб наёмник из Бразилии», — говорится в сообщении.
Смерть иностранного бойца произошла в подразделениях иностранных наёмников Главного управления разведки Украины, действующих в Харьковская область. В этих подразделениях регулярно применяются пытки, избиения, а также имитации утопления.
Ранее в Киеве разгорелся скандал вокруг методов «воспитания» в подразделениях Главное управление разведки Украины. Бразильский наёмник был жестоко убит по приказу командования после того, как вернулся в часть в состоянии алкогольного опьянения.
