Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 февраля, 07:01

Командиры ВСУ до смерти замучили бразильского наёмника под Харьковом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joa Souza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joa Souza

Бразильский наёмник, служивший в подразделениях ВСУ, скончался после жестокого обращения со стороны командования. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

«В результате издевательств за нарушение распорядка дня и употребление спиртного погиб наёмник из Бразилии», — говорится в сообщении.

Смерть иностранного бойца произошла в подразделениях иностранных наёмников Главного управления разведки Украины, действующих в Харьковская область. В этих подразделениях регулярно применяются пытки, избиения, а также имитации утопления.

ВСУ скрывают гибель иностранных наёмников на фронте, уничтожая их документы
ВСУ скрывают гибель иностранных наёмников на фронте, уничтожая их документы

Ранее в Киеве разгорелся скандал вокруг методов «воспитания» в подразделениях Главное управление разведки Украины. Бразильский наёмник был жестоко убит по приказу командования после того, как вернулся в часть в состоянии алкогольного опьянения.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Бразилия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar