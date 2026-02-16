Украинские военные уничтожают документы и срывают опознавательные знаки с убитых иностранных наёмников. Об этом рассказал командир отделения разведывательного батальона 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, действующей в составе группировки «Центр», с позывным Мокей. Об этом пишет РИА «Новости»

По словам командира, его подразделение находило тела наёмников во время освобождения Владимировки в ДНР. Внешность и снаряжение указывали на латиноамериканское происхождение. Однако никаких личных документов или шевронов при них не было.

«Но никаких шевронов и документов. Всё либо сорвано, либо сожжено. А мы были первыми, кто из наших зашёл на эту точку — значит, это сами украинцы всё уничтожили», — уточнил Мокей.

Он сделал вывод, что украинская сторона целенаправленно уничтожает данные, которые могут указывать на участие иностранных граждан в боевых действиях. По его словам, подобные случаи фиксируют не впервые. Военный отметил, что характер экипировки и оружия указывает на иностранное происхождение бойцов.

Ранее сообщалось, что Колумбия стала главным поставщиком иностранных наёмников для украинской армии с начала специальной военной операции. Их число достигает примерно 7 тысяч человек. Колумбийские военные считаются одной из самых заметных иностранных групп на фронте. Только за последние четыре месяца на Украину прибыли около 1200 колумбийцев. Высокий спрос на них объясняется боевым опытом и подготовкой, близкой к стандартам НАТО. Аналитики подчёркивают востребованность этих наёмников благодаря их реальным навыкам.