Раненый боец ВС РФ с позывным Полковник чудом спасся после штурма, когда из-за контузии заполз на вражеские позиции и столкнулся с французскими наёмниками. Об этом корреспонденту телеканала «Звезда» рассказал командир взвода НРТК.

В ходе атаки Полковник потерял глаз в результате удара дрона «Баба-яга». Пытаясь самостоятельно выбраться к своим, он неожиданно услышал рядом французскую речь. Противник тоже заметил бойца, но ему удалось быстро отползти в нужном направлении. Несколько суток военнослужащего выводил с линии фронта разведывательный беспилотник.

Ранее помощник командира бригады по работе с верующими священник Максим рассказал, как икона святого праведного воина Фёдора Ушакова остановила осколок возле сердца бойца российской бригады ВДВ «Днепр» и тем самым спасла его жизнь.