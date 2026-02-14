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Опубликовано 14 февраля, 08:13
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Раненый боец СВО Полковник заполз к французским наёмникам ВСУ и чудом выжил

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Раненый боец ВС РФ с позывным Полковник чудом спасся после штурма, когда из-за контузии заполз на вражеские позиции и столкнулся с французскими наёмниками. Об этом корреспонденту телеканала «Звезда» рассказал командир взвода НРТК.

В ходе атаки Полковник потерял глаз в результате удара дрона «Баба-яга». Пытаясь самостоятельно выбраться к своим, он неожиданно услышал рядом французскую речь. Противник тоже заметил бойца, но ему удалось быстро отползти в нужном направлении. Несколько суток военнослужащего выводил с линии фронта разведывательный беспилотник.

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Борис Эльфанд
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