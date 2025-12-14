Путин в Индии
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

14 декабря, 08:30

Икона Ушакова приняла удар на себя и отвела осколок от сердца бойца СВО

Икона святого праведного воина Фёдора Ушакова. Обложка © Wikipedia / CatFish2013

Икона святого праведного воина Фёдора Ушакова остановила осколок возле сердца бойца 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ «Днепр», тем самым спасла его жизнь. Об этом ТАСС сообщил помощник командира бригады по работе с верующими священник Максим.

«Недавно мне ребята показывали простую ламинированную иконку, в которой застрял осколок. Иконка была при нём, возле сердца. Осколок прилетел, и именно в этой ламинированной бумажке застрял. Он должен был прошить, но остановился в образе Федора Ушакова», — рассказал священник.

По словам Максима, военнослужащие часто используют святые обереги: шевроны, иконки и нательные крестики. Он отметил случаи, когда осколки останавливались именно в этих предметах, спасая жизнь бойцов. Священник подчеркнул, что в моменты угрозы жизни военнослужащие молятся Богу, прося о сохранении себя и своих товарищей. По его словам, подобных чудес он знает множество, и это, по его мнению, является проявлением милости Божией.

Ранее сообщалось, что детская игрушка сына спасла жизнь иркутскому бойцу СВО с позывным Стойджер. Он вспомнил критический момент в районе Часового Яра, когда вражеский беспилотник-камикадзе сбросил боеприпас, раздробивший ему ногу. Спасением стало дерево, за которое он успел укрыться, и талисман — мягкий зайчик, висевший на его рюкзаке.

Милена Скрипальщикова
