20 ноября, 05:04

Российский паспорт спас бойца СВО от смертельного ранения

Российский паспорт спас бойца СВО от ранения. Обложка © Telegram / Полиция Прикамья

25-летний младший лейтенант из Чусового Пермского края, проходящий службу в зоне специальной военной операции (СВО) с сентября 2022 года спасся от ранения осколком благодаря паспорту гражданина РФ. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Военнослужащий 752-го гвардейского мотострелкового полка постоянно носил документ в нагрудном кармане, и именно паспорт принял на себя основной удар во время обстрела в мае 2025 года.

После ухода в отпуск боец обратился в отдел полиции «Чусовской» для замены повреждённого документа. Сотрудники МВД помогли ему ускоренно получить новый паспорт, вручив вместе с ним Конституцию Российской Федерации и пожелав крепкого здоровья.

Мгновенная реакция командира ВС РФ спасла бойцов от атаки украинских дронов
Мгновенная реакция командира ВС РФ спасла бойцов от атаки украинских дронов

Ранее Life.ru рассказывал, как российский военный сбил дрон ВСУ на лету, бросив в него рюкзак. Это спасло жизнь целой группе бойцов. Когда FPV-дрон влетел в окоп, один из бойцов мгновенно среагировал — схватил рюкзак и метнул его в беспилотник.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

