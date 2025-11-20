Российский паспорт спас бойца СВО от смертельного ранения

25-летний младший лейтенант из Чусового Пермского края, проходящий службу в зоне специальной военной операции (СВО) с сентября 2022 года спасся от ранения осколком благодаря паспорту гражданина РФ. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Военнослужащий 752-го гвардейского мотострелкового полка постоянно носил документ в нагрудном кармане, и именно паспорт принял на себя основной удар во время обстрела в мае 2025 года.

После ухода в отпуск боец обратился в отдел полиции «Чусовской» для замены повреждённого документа. Сотрудники МВД помогли ему ускоренно получить новый паспорт, вручив вместе с ним Конституцию Российской Федерации и пожелав крепкого здоровья.

Ранее Life.ru рассказывал, как российский военный сбил дрон ВСУ на лету, бросив в него рюкзак. Это спасло жизнь целой группе бойцов. Когда FPV-дрон влетел в окоп, один из бойцов мгновенно среагировал — схватил рюкзак и метнул его в беспилотник.