Мгновенная реакция командира ВС РФ спасла бойцов от атаки украинских дронов

Мгновенная реакция командира российского взвода охраны и сопровождения позволила избежать трагедии во время атаки украинских FPV-дронов. Об этом сообщили в пресс-службе «Южной» группировки войск.

Группа подвозила боеприпасы, продукты питания и топливо на позиции отдельного полка беспилотных систем «Буревестник» на краматорском направлении, когда командир заметил приближение вражеских дронов.

«Своевременная работа дрон-детектора позволила бойцам быстро спешиться и занять оборону. Один дрон удалось сбить точным выстрелом, второй пытался атаковать квадроцикл и тоже был сбит», – сообщили РИА «Новости».

Командование добавило, что благодаря реакции командира и слаженным действиям подразделения никто из личного состава не пострадал.

Ранее российский военный сбил дрон ВСУ на лету, бросив в него рюкзак. Это спасло жизнь целой группе бойцов. Когда FPV-дрон влетел в окоп, один из бойцов мгновенно среагировал — схватил рюкзак и метнул его в беспилотник. Дрон запутался в вещах, что спасло жизни всем находившимся в укрытии военным. Расстояние между дроном и бойцом составляло менее метра, что делало ситуацию критической.