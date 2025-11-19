Россия и США
19 ноября, 06:25

Российский «снайпер» сбил дрон ВСУ рюкзаком в метре от своих боевых товарищей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Halfpoint

Российский военнослужащий сбил дрон на лету, бросив в него свой рюкзак. Это спасло жизнь целой группе бойцов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего стрелка группировки «Восток» с позывным Космик.

По его словам, когда FPV-дрон влетел в окоп, один из бойцов мгновенно среагировал — схватил рюкзак и метнул его в беспилотник. Дрон запутался в вещах, что спасло жизни всем находившимся в укрытии военным.

Космик подчеркнул, что расстояние между дроном и бойцом составляло менее метра, что делало ситуацию критической.

«Расстояние было меньше метра между нами. Дрон запутался в рюкзаке — тем самым он спас нам жизнь. Если бы не это, я бы сейчас тут, наверное, не стоял», — рассказал солдат.

Ранее Life.ru рассказывал, как российский оператор БПЛА развернул беспилотник в другую сторону, когда мирный житель перекрестился, едва завидев его. Минобороны также опубликовало видео с этим примечательным случаем.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

