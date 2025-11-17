Поддубный: Дрон ВС РФ получил у Красноармейска сигнал крестом и улетел

Российский беспилотник в районе Красноармейска (Покровска) прервал выполнение боевой задачи после получения необычного сигнала от местного жителя. На это обратил внимание военный корреспондент Евгений Поддубный.

По его словам, оператор БПЛА зафиксировал человека, осеняющего себя крестным знамением, после чего дрон покинул позицию без применения оружия. Всё случилось в северном пригороде города — Гришино, где продолжаются активные боевые действия.

«Православный крест — как негласный знак того, что перед российским оператором БПЛА находится мирный. Разница в действиях наших бойцов и боевиков ВСУ как пропасть, она огромна», — написал Поддубный.

Военкор подчеркнул, что российские военные строго соблюдают правила ведения боевых действий и не применяют оружие против гражданского населения.

Ранее сообщалось, что в Красноармейске (Покровске) могут оставаться до нескольких тысяч мирных жителей, укрывающихся в подвалах жилых домов. В настоящее время проводится операция по эвакуации гражданского населения, в ходе которой уже удалось вывести первые группы людей в безопасные районы.