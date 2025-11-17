Дальнейшие попытки ВСУ прорвать оборону в районе Родинского и создать коридор для эвакуации остатков гарнизона из Красноармейска (Покровска) и Мирнограда обречены на провал и приведут лишь к дополнительным потерям, уверен военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко По его словам, украинское командование стянуло в этот район все доступные резервы, однако ситуация для противника уже стала необратимой.

Аналитик сравнил текущую фазу сражения с финальным этапом битвы за Бахмут, когда ВСУ продолжали удерживать последние микрорайоны, несмотря на полное оперативное окружение. Он также отметил, что успешное продвижение ВС РФ южнее Гуляйполя и на Купянском направлении создаёт предпосылки для развития наступления на охват Славянско-Краматорской агломерации.

«Ну а по другим направлениям — Купянск, Красный Лиман и Гуляйполе, там ситуация наиболее динамично сейчас развивается», — подчеркнул эксперт.