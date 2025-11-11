Россия и США
11 ноября, 10:29

«Русские прорвались»: В Раде признали потерю Красноармейска

Депутат Рады Гончаренко* признал потерю Красноармейска

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Украинский депутат Алексей Гончаренко* сообщил о критической ситуации в Красноармейске (Покровске). Он заявил, что российские войска вошли в город и создали стабильные логистические коридоры, что ставит под вопрос дальнейший контроль ВСУ над этим населённым пунктом.

«Мы теряем Покровск. Русские прорвались в город», — заявил он.

Украинский пленный объяснил, зачем сдался в плен в Красноармейске
Ранее сообщалось, что российские военные приступили к финальной стадии операции по установлению контроля над Красноармейском. По сообщениям военных корреспондентов, российские штурмовые отряды продолжают планомерно продвигаться в городской черте. Используемая тактика, включающая обход многоэтажек с флангов и закрепление позиций на восточных подступах в районе промзоны, указывает на подготовку к штурму крупного заводского комплекса.

* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

