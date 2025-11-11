Главнокомандующий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александр Сырский в интервью New York Post заявил, что российские войска готовят «последний манёвр» в Красноармейске (украинское название — Покровск), чтобы установить полный контроль над Донецкой областью.

«Вооружённые силы Российской Федерации проводят стратегическую наступательную операцию. Они собрали большую часть сил, создавая преимущество в попытке прорвать нашу линию обороны и перекрыть линии снабжения», — приводит слова главком New York Post.

Он подтвердил, что на фронте для украинских войск сложилась крайне напряжённая обстановка.

Ранее Life.ru сообщал, что российские войска готовятся к штурму крупного промышленного объекта на восточной окраине Красноармейска. Бои за город перешли в решающую стадию. По сообщениям российских военкоров, подразделения ВС РФ методично продвигаются в городской застройке, используя тактику малых штурмовых групп. Обход флангов высотных зданий и попытки закрепиться в промзоне на востоке указывают на подготовку к штурму расположенного там крупного заводского комплекса.