Российские войска готовятся к штурму крупного промышленного объекта на восточной окраине Красноармейска (украинское название — Покровск). Как сообщает SHOT, бои за город перешли в решающую стадию.

Уничтожение укрытий ВСУ трофейным БПЛА «Баба Яга». Видео © SHOT

По сообщениям российских военкоров, подразделения ВС РФ методично продвигаются в городской застройке, используя тактику малых штурмовых групп. Обход флангов высотных зданий и попытки закрепиться в промзоне на востоке указывают на подготовку к штурму расположенного там крупного заводского комплекса. На видео от «Народного фронта» зафиксировано уничтожение украинского укрытия под Красноармейском с помощью трофейных дронов «Баба Яга».

Красноармейск находится в Донецкой Народной Республике и является одним из ключевых транспортных узлов региона. Город долгое время оставался под контролем украинских сил и рассматривался ими как важная опорная точка на западном направлении. Бои за Красноармейск продолжаются уже несколько месяцев: стороны активно используют артиллерию и ведут уличные столкновения, поскольку город плотно застроен и имеет развитую промышленную зону.