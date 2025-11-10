Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 ноября, 18:20

Бои достигли пика напряжённости: ВС России готовятся к штурму заводского комплекса в Красноармейске

ВС России готовятся к штурму крупного промышленного объекта в Красноармейске

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские войска готовятся к штурму крупного промышленного объекта на восточной окраине Красноармейска (украинское название — Покровск). Как сообщает SHOT, бои за город перешли в решающую стадию.

Уничтожение укрытий ВСУ трофейным БПЛА «Баба Яга». Видео © SHOT

По сообщениям российских военкоров, подразделения ВС РФ методично продвигаются в городской застройке, используя тактику малых штурмовых групп. Обход флангов высотных зданий и попытки закрепиться в промзоне на востоке указывают на подготовку к штурму расположенного там крупного заводского комплекса. На видео от «Народного фронта» зафиксировано уничтожение украинского укрытия под Красноармейском с помощью трофейных дронов «Баба Яга».

Красноармейск находится в Донецкой Народной Республике и является одним из ключевых транспортных узлов региона. Город долгое время оставался под контролем украинских сил и рассматривался ими как важная опорная точка на западном направлении. Бои за Красноармейск продолжаются уже несколько месяцев: стороны активно используют артиллерию и ведут уличные столкновения, поскольку город плотно застроен и имеет развитую промышленную зону.

Российские разведчики спасли семью из Красноармейска, которая месяц пила дождевую воду
Российские разведчики спасли семью из Красноармейска, которая месяц пила дождевую воду

Ранее сообщалось, что украинское командование может отдать приказ уничтожать западную технику, переброшенную в Красноармейск. Техника будет намеренно выведена из строя — чтобы не допустить её захвата противником или скрыть её техническое состояние — и такие действия могут продолжаться ещё около двух недель.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.


BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Только на Life
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar