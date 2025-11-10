Новости СВО. ВС РФ сорвали план Сырского по спасению Покровска, форсировали Янчур и взяли Рыбное, США бросили Украину без оружия, 10 ноября Оглавление Курская область, 10 ноября Запорожская область, 10 ноября Донецкая Народная Республика, 10 ноября Украина перестала получать оружие из США Российские войска создали плацдарм в Запорожской области, Сырский придумал, как спасти ВСУ в Красноармейске, шатдаун в США сказался на Украине — дайджест Life.ru. 9 ноября, 21:07 10645 10645 Армия России занимает позиции у Димитрова. Обложка © РИА «Новости» / Станислав Красильников

Курская область, 10 ноября

Киев продолжает переброску сил к Курской области. На Сумщину прибыла 129-я отдельная бригада ВСУ. Одновременно с этим не останавливаются попытки противника выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Штурмовые группы 158-й бригады и 225-го полка попытались атаковать ВС РФ у Андреевки и Алексеевки.

Авторы канала «Архангел спецназа» отмечают, что украинские войска используют большое количество БПЛА на этом участке фронта, что мешает дальнейшим продвижениям. Стало это возможно после того, как на смену тем, кого отправили в ДНР, приехали операторы дронов.

Запорожская область, 10 ноября

Бойцы 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» освободили село Рыбное. Сделать это удалось после того, как была форсирована река Янчур.

Карта СВО на 10 ноября 2025 года. Армия России освободила Рыбное. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

— Рыбное являлось последним опорным пунктом крупного укрепрайона ВСУ на этом участке. Южнее него — населённики Новое и Новоуспеновское. Контроль над ними позволит выйти на Ровнополье и следом на Гуляйполе. Взятие последнего города даст возможность выйти в тыл группировки ВСУ в районе Орехова, — объяснил военный корреспондент Александр Коц.

Донецкая Народная Республика, 10 ноября

В Донецкой Народной Республике продолжаются бои за Красноармейск (Покровск) и Димитров (Мирноград). Украинские военные эксперты сейчас выясняют, как главком ВСУ Александр Сырский собирается спасать тех, кто попал в окружение.

— Исходя из открытого заявления генерала Сырского, его решение «проблемы Покровска» заключается в том, чтобы ликвидировать северо-восточные клещи — проще говоря, отбросить 51-ю общевойсковую армию противника за реку Казённый Торец, по крайней мере в направлениях Сухецкое – Разино и Сухецкое – Фёдоровка. При этом предполагается одновременно удержать северную часть Покровска и, по возможности, выбить противника из так называемой промзоны (район 9-го пожарно-спасательного отряда, улица Нахимова и т. д.), — пишет Константин Машовец.

Расчёт РСЗО «Град» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт формирований ВСУ на Красноармейском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

Однако он подвергает сомнению план Сырского, в том числе и потому, что численность ВС РФ превосходит ВСУ. Также, по его мнению, украинские подразделения должны покинуть Димитров.

— Противник не оставляет попыток деблокировать остатки украинской группировки, атакуя наши силы со стороны Гришино. Одновременно с этим боевики пытаются вырваться из кольца окружения в северном направлении, — пишет военкор Евгений Поддубный.

Украина перестала получать оружие из США

Издание Axios утверждает, что поставки оружия из США в страны НАТО и на Украину приостановлены. Это случилось из-за остановки работы правительства.

— Это наносит реальный ущерб как нашим союзникам и партнёрам, так и американской промышленности в поставке многих критически важных систем за рубеж, — заявил один из чиновников Госдепа.

Известно, что вооружение точно не могут получить Дания, Хорватия и Польша. Общая сумма контрактов превышает 5 миллиардов долларов. Они касаются ракет AMRAAM, корабельных боевых систем Aegis и реактивных систем залпового огня HIMARS. Авторы Axios отмечают, что конечный пункт назначения вооружения непонятен, так как страны НАТО могут передавать его Украине.

Авторы Даниил Черных