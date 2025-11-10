Бойцы 51-й гвардейской армии вывели из Красноармейской агломерации в ДНР мирных жителей — мужчину, женщину и их сына. Семья Александра и Евгении рассказала телеканалу «Звезда», что решилась уйти к российским военным, как только появилась возможность.

Семья, спасённая российскими военными. Видео © Телеканал «Звезда»

«Мы месяц боялись выйти на крыльцо дома. Дождевую воду пили, боялись вылезти. Это ужас! < > Мы выбежали в сад, а дом уже горел. Дроны били прицельно, будто специально по нам», — вспоминает Евгения.

По словам беженцев, их дом был уничтожен украинским беспилотником — дрон целенаправленно атаковал подвал, куда они успели спуститься. Также они уточнили, что украинские военные выгоняли людей из домов, оставляя их без воды и пищи. В это время над районом шли ожесточённые бои — российские беспилотники сбивали вражеские дроны, не давая им атаковать мирных жителей.

Ранее Life.ru сообщил, что бойцы ВСУ массово сдаются в плен в районе Красноармейска и Димитрова. Российские военные успешно справляются со своими задачами, несмотря на активные попытки противника прорвать окружение и контратаковать.