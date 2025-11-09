Стало известно о массовой сдаче в плен солдат ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова

Боевики Вооружённых сил Украины, оказавшиеся в оперативном окружении в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) и Димитрова (Мирноград), не способны противостоять нарастающему натиску ВС РФ и массово сдаются в плен. Соответствующее заявление сделал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в ходе интервью корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко, которое было опубликовано в Telegram-канале журналиста.

Пушилин сообщил, что российские военные успешно справляются со своими задачами, несмотря на активные попытки противника прорвать окружение и контратаковать. Он подчеркнул, что эффективная стратегия командования и высокий профессионализм позволили осуществить успешное окружение.

«Мы видим, что охват был осуществлён достаточно грамотно, и противник, практически находясь в окружении, не имеет возможности полноценно выдерживать тот натиск и сдаётся в плен», — сообщил Пушилин.

Глава ДНР подчеркнул, что Красноармейско-Димитровская агломерация в настоящее время является одним из наиболее напряжённых участков линии боевого соприкосновения. Особое внимание республиканских властей сосредоточено на вопросах эвакуации мирного населения из освобождаемых населённых пунктов и организации комплексной помощи гражданским лицам, оказавшимся в зоне активных боевых действий.

Ранее сообщалось, что украинские войска утратили возможность эвакуации из Красноармейска. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВС РФ установили полный контроль над последними логистическими артериями, ведущими из города. По имеющимся оперативным данным, главные силы ВСУ в Красноармейске оказались в оперативном мешке.