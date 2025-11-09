Россия и США
9 ноября, 09:36

Армия России ведёт успешное наступление в микрорайоне Динас Красноармейска

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военнослужащие продолжают успешное наступление и планомерное уничтожение окружённых формирований Вооружённых сил Украины в Красноармейске (украинское название — Покровск) Донецкой Народной Республики. Официальное заявление опубликовало Министерство обороны Российской Федерации.

Согласно оперативным данным, российские подразделения укрепляют свои позиции в микрорайоне Динас, одновременно методично ликвидируя остатки украинских формирований, оказавшихся в оперативном окружении. Боевые действия ведутся как в жилых кварталах центральной части города, так и на территории промышленной зоны, где украинские силы пытались организовать последние очаги сопротивления.

«В населённом пункте Красноармейск штурмовые группы 2-й армии успешно вели наступательные действия в микрорайоне Динас, а также продолжали уничтожение окружённых формирований ВСУ в северо-западных и восточных кварталах Центрального района и на территории западной промзоны», — сообщили в ведомстве.

Российские военные перекрыли последние пути выхода ВСУ из Красноармейска
Ранее сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проинформировал высшее командование о масштабном наступлении российских войск на нескольких направлениях. По словам главкома, ВС РФ одновременно усилили атаки на различных участках фронта. Источник, близкий к ситуации, оценивает положение украинских войск в районах Волчанска и Купянска как критическое.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
