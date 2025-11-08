Вооружённые силы Украины окончательно утратили возможность эвакуации своих подразделений из Красноармейска. Как сообщил ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский, Армия России установила полный контроль над последними логистическими маршрутами, ведущими из города.

«Из Красноармейска противнику уже не выйти, последний путь взят нашими силами под полный контроль», — заявил Кимаковский.

Советник главы ДНР уточнил, что украинским силам удалось вывести лишь ограниченное число военных в направлении Димитрова. По оперативным данным, основная группировка ВСУ в Красноармейске оказалась в оперативном окружении, что создаёт предпосылки для её последующего разгрома.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России полностью контролируют окрестности Красноармейска, замкнув кольцо окружения после захвата последнего населённого пункта в спорной зоне. Украинские войска отступили в Димитров, где сейчас пытаются укрепить позиции на восточном фронте.