ВС России ударили по объектам транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ
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За минувшие сутки российские войска поразили объекты транспортной инфраструктуры, используемые в военных целях Украины, а также места временного пребывания украинских военнослужащих и иностранных наёмников на территории 147 районов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
Как уточнили в ведомстве, удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.
Ранее сообщалось, что российские военные установили полный контроль над территорией вокруг Красноармейска в ДНР, замкнув кольцо окружения после взятия последнего села в серой зоне. Украинские формирования передислоцировались в Димитров, где предпринимают попытки удержать восточные направления.
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