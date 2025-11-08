ВС России ударили по объектам транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ

Как уточнили в ведомстве, удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

Ранее сообщалось, что российские военные установили полный контроль над территорией вокруг Красноармейска в ДНР, замкнув кольцо окружения после взятия последнего села в серой зоне. Украинские формирования передислоцировались в Димитров, где предпринимают попытки удержать восточные направления.