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Регион
Опубликовано 8 ноября 2025, 09:13

ВС России ударили по объектам транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

За минувшие сутки российские войска поразили объекты транспортной инфраструктуры, используемые в военных целях Украины, а также места временного пребывания украинских военнослужащих и иностранных наёмников на территории 147 районов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

Командир штурмового отряда группировки «Запад» сообщил о продвижении ВС РФ в Купянске
Командир штурмового отряда группировки «Запад» сообщил о продвижении ВС РФ в Купянске

Ранее сообщалось, что российские военные установили полный контроль над территорией вокруг Красноармейска в ДНР, замкнув кольцо окружения после взятия последнего села в серой зоне. Украинские формирования передислоцировались в Димитров, где предпринимают попытки удержать восточные направления.

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Наталья Демьянова
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