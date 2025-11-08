Командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка группировки «Запада» под позывным Лаврик поделился деталями операции по освобождению Купянска. Его рассказ публикует Министерство обороны РФ.

Командир штурмового отряда «Запада» сообщил о продвижении ВС РФ в Купянске. Видео © Минобороны РФ

Он сообщил, что отряд продолжает выполнять поставленную задачу по освобождению западной части города от Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, на текущий день было успешно завершено разминирование и зачистка улицы Леси Украинки от боевиков, в результате чего были освобождены последние четыре здания, и теперь эта улица полностью находится под контролем их подразделения.

Лаврик также уточнил, что в настоящее время их силы продолжают зачистку на улицах Левадный въезд, 1-я Западная и Сеньковская.

В ходе недавних боевых действий, как он рассказал, было ликвидировано десять боевиков, которые пытались удерживать свои последние позиции. В завершение он отметил, что они ведут огневое поражение противника, который закрепился в лесополосе на южной окраине города.

Ранее командир ВС РФ заявил, что восточная часть Купянска Харьковской области будет освобождена от ВСУ за ближайшие пять дней. По его словам, украинские боевики продолжают сопротивляться, но российские солдаты непременно их дожмут.