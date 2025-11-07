Российские военные на фоне стелы передали привет из освобождённой Успеновки
Обложка © Telegram / Воин DV
Российские военнослужащие записали видеообращение из только что освобождённого села Успеновка. Кадры с бойцами опубликовал телеграм-канал «Воин DV».
Видео © Telegram / Воин DV
«Стальные штурмовики 218 гвардейского танкового полка 127 дивизии 5 Армии передают привет из освобождённой Успеновки, на фоне стелы памяти Советским воинам-освободителям!» — заявили военнослужащие.
Героизм российских бойцов позволил выбить врага из этого стратегически важного населённого пункта. Солдаты группировки войск «Восток», таким образом, записывают на свой счёт очередную победу, а так называемый «Дальневосточный Экспресс» продолжает своё движение вперёд, в западном направлении.
Напомним, военнослужащие «Восточной» группировки ВС РФ прошли сквозь оборону ВСУ и выбили противника из населённого пункта Успеновка в Запорожской области. Ранее командир ВС РФ заявил, что восточная часть Купянска Харьковской области будет освобождена от ВСУ за ближайшие пять дней. По его словам, украинские боевики продолжают сопротивляться, но российские солдаты непременно их дожмут.
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