Российские военнослужащие записали видеообращение из только что освобождённого села Успеновка. Кадры с бойцами опубликовал телеграм-канал «Воин DV».

Видео © Telegram / Воин DV

«Стальные штурмовики 218 гвардейского танкового полка 127 дивизии 5 Армии передают привет из освобождённой Успеновки, на фоне стелы памяти Советским воинам-освободителям!» — заявили военнослужащие.

Героизм российских бойцов позволил выбить врага из этого стратегически важного населённого пункта. Солдаты группировки войск «Восток», таким образом, записывают на свой счёт очередную победу, а так называемый «Дальневосточный Экспресс» продолжает своё движение вперёд, в западном направлении.