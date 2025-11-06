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Регион
Опубликовано 6 ноября 2025, 18:04

Командир ВС РФ: Восточная часть Купянска будет освобождена в течение 5 дней

Обложка © Telegram / Минобороны РФ

Обложка © Telegram / Минобороны РФ

Российские военные готовятся взять под свой контроль восточную часть Купянска Харьковской области за ближайшие пять дней. Об этом сообщил командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка с позывным Ловец, видео публикует Минобороны РФ.

Боец ВС РФ говорит о Купянске. Видео © Telegram / Минобороны РФ

«Дожимаем врага, в течение ближайших пяти дней поставленную задачу по освобождению восточной части Купянска выполним», — подчеркнул военнослужащий.

Он добавил, что противник пытается безуспешно сопротивляться, однако только за сегодня уничтожено 8 солдат ВСУ, зачищены российскими бойцами семь зданий и территория Комбикормового завода.

ВСУ лишились тяжёлого моста и десятков бойцов под Купянском
ВСУ лишились тяжёлого моста и десятков бойцов под Купянском

Напомним, окружённая в Купянске группировка противника продолжает уничтожаться штурмовыми отрядами российской 6-й армии. По оценке Минобороны, за последние сутки в районе города ликвидировано до 50 украинских военных, уничтожен тяжёлый механизированный мост ТММ-3, 12 автомобилей и четыре станции радиоэлектронной борьбы. Также 6 ноября сорвана попытка 116-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины прорваться из окружения.

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Татьяна Миссуми
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