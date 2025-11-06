Минобороны: ВС РФ сорвали попытку ВСУ вырваться из окружения под Купянском

Российские войска в Харьковской области предотвратили попытку 116-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины прорваться из окружения в районе Купянска. Об этом 6 ноября сообщили в Министерстве обороны России.

«Сорвана попытка группы военнослужащих 116-й механизированной бригады ВСУ вырваться из кольца окружения в западном направлении», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны, российские подразделения также отразили три атаки украинских сил в районах Нечволодовки и Благодатовки, где действовали подразделения 144-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии. Кроме того, в районе населённого пункта Петровка была пресечена попытка украинской штурмовой группы прорваться к разрушенной переправе через реку Оскол для её восстановления.

Окружённая группировка противника продолжает уничтожаться штурмовыми отрядами российской 6-й армии. По оценке Минобороны, за последние сутки в районе Купянска ликвидировано до 50 украинских военных, уничтожен тяжёлый механизированный мост ТММ-3, 12 автомобилей и четыре станции радиоэлектронной борьбы.