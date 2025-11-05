Смерть или плен: МО РФ даёт ВСУ шанс после приказа Зеленского зачистить «котлы» в Покровске
Минобороны: Положение ВСУ в «котлах» у Купянска и Красноармейска ухудшается
В Минобороны России заявили, что положение украинских группировок, оказавшихся в окружении в районах Купянска и Красноармейска (Покровска), стремительно ухудшается. Ведомство подчеркнуло, что единственным выходом для украинских военнослужащих остаётся добровольная сдача в плен.
В министерстве отметили, что слова Владимира Зеленского о якобы проводимой «зачистке» каких-то «60 оставшихся россиян» в Купянске свидетельствуют либо о том, что украинский лидер не владеет реальной обстановкой на земле и полагается на неверные доклады командования, либо — напротив — понимает безысходность ситуации, но намеренно скрывает происходящее от граждан Украины и западных союзников.
Также в ведомстве считают, что киевские власти, осознавая серьёзность окружения, продолжают посылать солдат на гибель, чтобы сохранить видимость контроля и оправдывать получение военной поддержки.
«Сегодня положение группировок ВСУ, зажатых в «котлах» Купянска и Красноармейска и несущих большие потери от ударов российских войск, стремительно ухудшается, не оставляя шансов на спасение, кроме как сложить оружие», — подчеркнули в Минобороны.
Ранее сообщалось, что, украинские военные открыто заявили, что около 60% Красноармейска (Покровска) уже контролируют российские войска. Один из офицеров выразил мнение, что и Покровск, и Мирноград потеряны для украинской армии. Несмотря на обещание главнокомандующим Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским в течение недели снять блокаду с Покровска и приказ удерживать позиции, среди украинских военнослужащих на передовой существуют сомнения в компетентности командования.
