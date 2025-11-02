Сырский обещал деблокировать Красноармейск за неделю и приказал ВСУ держать позиции
Обложка © ТАСС / Roman Chop / АР
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выразил уверенность в возможности деблокировать Красноармейск в ДНР (украинское название Покровск) за неделю. Об этом пишет Telegram-канал «Резидент». Однако его источники сообщают о сомнениях среди украинских военнослужащих на передовой, которые не доверяют командованию.
Кроме того, канал сообщает о случаях самовольного отступления украинских военных из Мирнограда. В Генштабе опасаются, что несанкционированный отход войск может привести к обрушению фронта в районе Покровска и массовой сдаче в плен.
По данным «Резидента», Сырский обещает полевым командирам поддержку и просит продержаться неделю, до прибытия подкрепления. Для этого планируется переброска сил из Харькова и Сум, но, по мнению аналитиков, этих мер недостаточно.
Ранее сообщалось, что российские войска завершают операцию по освобождению населённых пунктов Гнатовка и Рог в районе Красноармейска. Кроме того, за прошедшие сутки было сорвано девять попыток ВСУ вырваться из окружения под Красноармейском.
