2 ноября, 09:58

ВС России сорвали девять попыток ВСУ вырваться из окружения под Красноармейском

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / e-crow

Российские подразделения успешно предотвратили девять атак украинских сил, пытавшихся выйти из окружения в районе Красноармейска в ДНР (украинское название Покровск). Об этом сообщает Минобороны России.

«Отражены девять атак противника в северном и северо-западном направлениях с целью выхода из окружения», — говорится в сообщении.

А ранее Life.ru сообщал, что за минувшие сутки ВС РФ нанесли комплексные удары по критической инфраструктуре Украины, обеспечивающей работу предприятий военно-промышленного комплекса. Поражены также места хранения и подготовки ударных беспилотников ВСУ дальнего радиуса действия.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Мария Любицкая
