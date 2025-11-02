ВС России сорвали девять попыток ВСУ вырваться из окружения под Красноармейском

Российские подразделения успешно предотвратили девять атак украинских сил, пытавшихся выйти из окружения в районе Красноармейска в ДНР (украинское название Покровск). Об этом сообщает Минобороны России.

«Отражены девять атак противника в северном и северо-западном направлениях с целью выхода из окружения», — говорится в сообщении.

А ранее Life.ru сообщал, что за минувшие сутки ВС РФ нанесли комплексные удары по критической инфраструктуре Украины, обеспечивающей работу предприятий военно-промышленного комплекса. Поражены также места хранения и подготовки ударных беспилотников ВСУ дальнего радиуса действия.