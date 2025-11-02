Минобороны: Армия России поразила энергообъекты ВПК Украины и склады с дронами

За минувшие сутки Вооружённые силы России нанесли комплексные удары по критической инфраструктуре Украины, обеспечивающей работу предприятий военно-промышленного комплекса. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, местам хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия», — уточнили в военном ведомстве.

Удары осуществлялись оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА и ракетными войсками по 141 району дислокации, включая пункты временного размещения украинских подразделений и иностранных наемников. Поражены также места хранения и подготовки ударных беспилотников ВСУ дальнего радиуса действия.

Ранее Life.ru писал, что за прошедшую ночь российская ПВО сбила над российским небом 164 вражеских беспилотника. Представители ведомства уточнили, что география перехватов была обширной.