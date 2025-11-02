Российские силовики сообщили о ликвидации пункта дислокации иностранного легиона ВСУ в Сумской области. Ударом беспилотников «Герань-2» были уничтожены три аргентинца и один колумбиец.

«Ударом БПЛА «Герань-2» уничтожен пункт дислокации латиноамериканских наёмников иностранного легиона Украины. Подтверждена ликвидация троих наёмников из Аргентины и одного колумбийца», – рассказали силовики РИА «Новости».

Ранее телеканал TN сообщал о гибели трёх аргентинских наёмников в первом же бою. Это Хосе Адриане Гальярдо (53 года), Ариэль Ачоре (25 лет) и Марино Франко (47 лет). Все они служили в составе ВСУ.

Ранее Life.ru рассказывал о том, как на Яворовском полигоне под Львовом наёмники из Колумбии проходили боевое слаживание перед атакой ВС РФ. В их числе были и аргентинцы, а тренировки происходили в специальных тайных лагерях.