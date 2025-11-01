Россия и США
1 ноября, 14:03

Мать убитого на Украине британского наёмника требует у его побратимов из ВСУ заговорить

Британский наёмник Джордан Чедвик. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Jordan Chadwick

Мать британского наёмника Джордана Чедвика, предположительно убитого сослуживцем на Украине, заявила в интервью газете Telegraph, что недовольна медлительностью британских властей в проведении расследования. Она настаивает на даче показаний свидетелями в суде, который на данный момент ещё не назначен.

«Я всегда знала, что Джордан будет в опасности, воюя на Украине, но я никогда не думала, что риск может исходить от людей с его стороны. Я просто хочу получить точные ответы на то, что произошло», — заявила Чедвик.

Женщина впервые публично высказывается о произошедшем, так как беспокоится, что расследование продвигается слишком медленно, хотя с момента его смерти прошло больше 1,5 лет. В Международный легион ВСУ сын вступил в конце 2022-го, а уже в начале лета 2023-го она узнала о его гибели.

«Если есть свидетели случившегося, я хочу, чтобы они дали показания в суде», — сказала мать наёмника.

Другой британец, воевавший с Чедвиком на Украине и известный под позывным Хаггс, заявил, что являлся «главным подозреваемым» в деле об убийстве. Однако украинская полиция сняла подозрения как с него, так и со всего подразделения. Хаггс не рассказал как именно Чедвик оказался в водоёме, но подтвердил, что видел его живым незадолго до трагедии.

Напомним, тело британского наёмника нашли в водоёме на Украине в 2023 году. Мужчина лежал со связанными за спиной руками. По одной из версии, Чедвика пытал и убил его товарищ по службе. Истязания происходили с применением воды, причём жидкость в его лёгких была не такой, как в месте, где было обнаружено тело. Полиция не исключает, что за всем может стоять австралийско-ливанский наёмник. Британский коронер планировал начать расследование обстоятельств гибели Чедвика в феврале 2023 года, но слушание до сих пор не состоялось. Никто из причастных к делу лиц ещё не давал показания под присягой.

