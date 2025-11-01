На Яворовском полигоне во Львовской области на западе Украины, куда нанесли удар российские ВС, наёмники из Колумбии проводили боевое слаживание. Об этом рассказал в видео Минобороны пленный разведчик 154-й бригады ВСУ Владимир Ли.

«Туда заезжали какие-то иностранные наёмники, вроде как колумбийцы. Я видел автобусы с ними. <…> Где-то их там к какой-то бригаде прикомандировали, они же сами не воюют. И вот там как раз тренировалась та бригада, они проходят боевое слаживание», — сказал пленный.

По словам Ли, иностранцы появляются на полигоне нечасто, обычно группами от одного до нескольких взводов. Места их отбора, как правило, держатся в секрете. Обычно у них есть отдельная форма, амуниция иностранные винтовки.

Ранее сообщалось, что российские войска совершили массированный удар по Яворовскому полигону. Этот объект широко известен как один из ключевых центров боевой подготовки подразделений киевской армии, где также осуществляли свою деятельность инструкторы стран НАТО.