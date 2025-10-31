Трое аргентинских наёмников погибли во время первого же боевого столкновения после прибытия на Украину. Как сообщает газета Clarin, 25-летний Ариэль Акор, 47-летний Мариано Франко и 53-летний Хосе Гальярдо были ликвидированы при штурме под городом Сумы спустя всего два месяца после вступления в ВСУ.

В том же бою получили тяжёлые ранения ещё двое их соотечественников.

Ранее Life.ru сообщал о ликвидации американского наёмника Боуэна Кита Шардта с позывным Рабат, которого связывали с преступлениями ВСУ в Курской области. Подробностей о том, при каких обстоятельствах он был ликвидирован, нет.