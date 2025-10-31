Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 октября, 21:27

Трое аргентинских наёмников погибли в своём первом же бою за ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Трое аргентинских наёмников погибли во время первого же боевого столкновения после прибытия на Украину. Как сообщает газета Clarin, 25-летний Ариэль Акор, 47-летний Мариано Франко и 53-летний Хосе Гальярдо были ликвидированы при штурме под городом Сумы спустя всего два месяца после вступления в ВСУ.

В том же бою получили тяжёлые ранения ещё двое их соотечественников.

Российские военные уничтожили арабских наёмников при штурме позиций ВСУ в ДНР
Российские военные уничтожили арабских наёмников при штурме позиций ВСУ в ДНР

Ранее Life.ru сообщал о ликвидации американского наёмника Боуэна Кита Шардта с позывным Рабат, которого связывали с преступлениями ВСУ в Курской области. Подробностей о том, при каких обстоятельствах он был ликвидирован, нет.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Аргентина
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar